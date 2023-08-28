“الصناعة” تُوقع مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة التركية للتعاون في قطاع التعدين

وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مشروع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والموارد التعدينية في تركيا الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، للتعاون الثنائي بين الوزارتين في قطاع التعدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التركية.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب في:

مجال خدمات الاستكشاف التعديني.

المختبرات.

تقنيات الحفر.

الخدمات الجيولوجية.

تسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة.

وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين خاصةً في مجالات: