اختتام المؤتمر الدولي الرابع لمستقبل التعليم الرقمي في الوطن العربي بجدة

اختتمت في جدة أمس الأحد, أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمستقبل التعليم الرقمي في الوطن العربي، حيث قدمت جلسات المؤتمر العلمية عددا من التوصيات المتضمنة، أهمية توظيف التقنيات الناشئة ودور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الأمن السيبراني، وأهمية تنمية المهارات والأدوات المستخدمة في مؤسسات التعليم الرقمي والإدراك المعرفي.

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وناقش المؤتمر على مدار جلساته، سن التشريعات والقوانين الأكاديمية التي تنظم البيئة الرقمية، وتفعيل مبادرات التوعية والتثقيف في مجالات الأمن السيبراني، والعمل على تنمية المواهب لدى طلاب التعليم في مهارات وأدوات التعليم الرقمي، وحماية الحقوق الفكرية في المجتمع الأكاديمي الرقمي.

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كما ناقش المؤتمر في آخر جلساته، دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في مستقبل التعليم العربي، والعلاقة التكافلية المتنامية بين الأمن السيبراني والمواطنة الرقمية، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في الوطن العربي.

وركزت الجلسات العلمية للمؤتمر على مدى ثلاثة أيام، 15 بحثًا علميًا لعدد من الأكادميين والحاصلين على درجة الماجستير و الدكتوراه من الجامعات الحكومية والكليات الخاصة والعاملين بوزارة التعليم، والإجابة على استفسارات ومداخلات الحضور في نهاية كل جلسة عن البحوث العلمية التي قُدمت.

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