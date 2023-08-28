التعاون الرقمي والصندوق السعودي يبحثان تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية الرقمية

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق، اليوم, الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الصندوق في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون التنموي المشترك بين الجانبين في الفرص الحيوية الممكنة لمشروعات البنية التحتية الرقمية في الدول النامية.

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واطّلعت ‏الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي والوفد المرافق لها خلال الزيارة، على نماذج من المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية حول العالم، من خلال جولة داخل مقر الصندوق في المعرض التعريفي الذي يعكس إسهاماته منذ تأسيسه وعلى مدى 49 عامًا، مشيدةً بجهود الصندوق في دعم القطاعات الحيوية والمختلفة في الدول النامية.

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