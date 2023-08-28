انطلاق فاعليات منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي الإثنين المقبل

ينطلق منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الإثنين المقبل بمدينة ميلان، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة وجمهورية إيطاليا.

إقرأ أيضًا: وزير المالية: السعودية تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصا استثمارية فريدة

ويناقش المنتدى الذي ينظم برعاية وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية, فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية 2030.

إقرأ أيضًا: السعودية وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون في 7 مجالات

ويهدف منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي، إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في عدة مجالات تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتصنيع والضيافة وغيرها.

إقرأ أيضًا:

الجدعان: السعودية تمر بتحول اقتصادي تاريخي.. ونرحب بالمستثمرين الإيطاليين