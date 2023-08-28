رابطة الجامعات الإسلامية تناقش تزايد الجرائم المرتكبة بحق المقدسات الدينية

ناقشت رابطة الجامعات الإسلامية، مع ممثلي هيئات الإفتاء الإسلامية ومجالسه، وكبرى الجامعات، وخبراء القانون الدولي، إضافة إلى الأكاديميين والمفكرين، قضايا الحرية وتبعاتها في الواقع والممارسة.

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جاء ذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي العلمي "تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي"، الذي نظمته الرابطة بمقر منظمة "إيسيسكو" بالعاصمة المغربية الرباط، وافتتح أعماله معالي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد العيسى.

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وينعقد المؤتمر في سياق تزايد الجرائم المرتكبة بحق المقدسات الإسلامية والدينية عمومًا، تحت ذريعة "حرية الرأي والتعبير" ويتضمَّن جلساتٍ علميةً تكتسب مضامينُها أهميةً كبرى لإزالة اللّبس عن هذه القيمة الإنسانية النبيلة التي أعلى من شأنها الإسلام.

كما تؤسس جلسات المؤتمر للدور الأكاديمي المأمول في التوعية، والحفز الفكري نحو رسم مستقبلٍ أكثر تضامنًا وتفاهُمًا واحترامًا بين أتباع الأديان والحضارات، والتصدي لأطروحات الصدام الحضاري والصراع الديني.

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