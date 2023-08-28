أبها ينزل بالفيحاء أول خسارة في دوري روشن

هز الوافدان الجديدان كارل توكو إيكامبي وأحمد عبده الشباك لأول مرة مع أبها لينزل بالفيحاء الخسارة الأولى له هذا الموسم بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بنتيجة 2-1، اليوم.

وضع الكاميروني إيكامبي المنتقل حديثا من ليون الفرنسي فريقه الجديد نادي أبها في المقدمة في الدقيقة 36 وضاعف زميله أحمد عبده المنتقل أيضا من نادي الشباب في الدقيقة 63.

وقلص فاشون سكالا النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

واستعاد أبها توازنه بعد الخسارة أمام التعاون في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس.

وتجرع الفيحاء الخسارة الأولى بعد فوز وتعادلين ليتراجع إلى المركز الثامن بعد أن تجمد رصيده عند خمس نقاط.

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