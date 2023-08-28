انطلاق الدوري السعودي لكرة الطائرة للسيدات سبتمبر المقبل بجدة

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جدول بطولة الدوري السعودي للسيدات، الذي سينطلق في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويشارك في البطولة (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والرياض والزلفي والقادسية والعنقاء)، وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وسيقام الدوري من مرحلتين؛الأولى في جدة من خلال مجموعتين،إذ أسفرت القرعة عن وجود الأهلي والنصر والزلفي والعنقاء في المجموعة الأولى،والهلال والاتحاد والرياض والقادسية في المجموعة الثانية,وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد.

موعد مباريات الدوري السعودي لكرة الطائرة للسيدات

وسينطلق الدوري يوم الجمعة القادم بمواجهة فريقي الأهلي والزلفي عند الساعة الرابعة عصرًا،على أن يلتقي النصر والعنقاء عند الساعة السادسة مساء،وفي يوم السبت يلتقي الاتحاد والقادسية عند الساعة الرابعة عصرًا،والهلال والرياض عند الساعة السادسة مساءً،فيما ستقام الجولة الثانية من الدوري في العاصمة الرياض خلال المدة من 21- 26 سبتمبر 2023م على صالة وزارة الرياضة من خلال مجموعتين؛الأولى ستضم أصحاب المركزين الأول والثاني، وستتنافس على المركز من الأول إلى الرابع، في حين سيتنافس أصحاب المركز الثالث والرابع على المراكز من الخامس حتى الثامن.

اقرأ أيضا:

النصر يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة للناشئين