الأمريكية تايلور تفوز بأول ماراثون دولي مفتوح للسيدات بمهرجان ولي العهد للهجن

توجت مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية، أضواء العريفي، الهجانة الأمريكية تايلور ديز، الفائزة بالشوط السادس من الماراثون للراكب البشري والمخصص للنساء، في افتتاح المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة المقام حالياً في الطائف.

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ونجحت الهجانة تايلور في خطف لقب الشوط الدولي المفتوح (2 كيلو متر)، والذي يقام لأول مرة في تاريخ المهرجان بتوقيت: 3:57.440 دقيقة.

وحققت المركز الثاني الهجانة الإيرانية عزت الله فرموش بتوقيت 4:09.462 دقيقة، وفي المركز الثالث الهجانة الألمانية في مارك وارد بتوقيت 4:15.499 دقيقة.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان بالتعاون مع الاتحاد الدولي (آي سي آر إف) قد استحدثت في النسخة الحالية إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح مخصص للسيدات بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال، وذلك في إطار جهود الاتحادين السعودي والدولي للهجن لتطوير رياضة المرأة.

وأقيمت اليوم ستة أشواط الماراثون للراكب البشري، خمسة منها للرجال مسافة كل شوط 4 كيلو متر، وشوط مخصص للنساء وبمسافة 2 كيلو متر.