روسيا تعلن اعتراض مسيّرتين أمريكيتين

أعلنت روسيا اعتراض طائرتين مسيّرتين أمريكيتين كانتا تحلّقان فوق البحر الأسود قرب المجال الجوي لشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه في أعقاب "رصد تحليق في اتجاه حدود الاتحاد الروسي"، أقلعت طائرتان مقاتلتان "للتحذير من خرق محتمل للحدود" و"مواجهة (مهمة) الاستطلاع" التي كانت تقوم بها المسيّرتان.

مهمة استطلاع سرية

وأشارت الى أن الطائرتين الأميركيتين، وهما من طراز "ريبر" و"غلوبال هوك"، "كانتا تقومان بمهمة استطلاع في منطقة شبه جزيرة القرم"، وقامتا "بتغيير مسار تحليقهما ومغادرة المناطق حيث كانت تقومان بمهام الاستطلاع" لدى اقتراب المقاتلتين الروسيتين.

وتزايدات الحوادث بين طائرات روسية من جهة، وأخرى أميركية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، في الأشهر الماضية فوق البحر الأسود وبحر البلطيق على خلفية حرب أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الأحد أن إحدى طائراتها المقاتلة اعترضت مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود. كما سجّل حادث مماثل مطلع آب/أغسطس الحالي.

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