الاتحاد الأوروبي يؤكد “دعمه الكامل” لسفير فرنسا في النيجر

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي لدى النيجر، بعد أن طالب الجنود الذين استولوا على السلطة في البلاد برحيله.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن “قرار الانقلابيين طرد السفير الفرنسي هو استفزاز جديد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساعد في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية”.

الاتحاد الأوروبي لا يعترف بانقلابيي النيجر

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي “لا يعترف” بالسلطات التي استولت على السلطة في النيجر في 26 يوليو.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة أمام دبلوماسيين يوم الإثنين إن سفير فرنسا لدى النيجر سيبقى في البلاد رغم الضغوط التي يمارسها قادة الانقلاب الأخير للمغادرة.

كما أكد ماكرون دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الذي وصف قرار ماكرون بعدم الاستقالة بالشجاع.

وقال ماكرون: "أعتقد أن سياستنا هي الصحيحة. إنها مبنية على شجاعة الرئيس بازوم، وعلى التزامات سفيرنا على الأرض الذي باق رغم كل الضغوط، ورغم كل التصريحات الصادرة عن السلطات غير الشرعية".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة في انقلاب في 26 يوليو، الجمعة، أنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيتي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

اقرأ أيضا:

ماكرون: لن نعترف بانقلاب النيجر وندعم الرئيس بازوم والسفير الفرنسي باق نيامي