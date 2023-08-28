المجلس الأوروبي: الاتحاد يستعد لضم أعضاء جدد بحلول 2030

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الإثنين، أن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لضم أعضاء جدد بحلول عام 2030.

وخلال منتدى بليد المقام في سلوفينيا، أكد ميشال، أن المجلس الأوروبي يقوم حاليًا بإعداد الأجندة الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي، الرامية لتوسيع الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، قائلًا: "هذا أمر طموح ولكنه ضروري، ونحن جادون في ذلك".

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واعترف ميشال خلال كلمته بالمنتدى، ببطء المسار نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو أمر تسبب في الكثير من خيبة الآمال للعديد من الدول في المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، يومي 14 و15 ديسمبر المقبل، ستحظى بدعم من المجلس الأوروبي.

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وأوضح رئيس المجلس الأوروبي، أن ادراج اعضاء جدد في اتحادنا لن يكون سهلا، ولكن المقاربة الجديدة للضم التدريجي للاتحاد، والتي قررتها الدول السبع والعشرين في التكتل، تسمح للدول المرشحة بالمشاركة في بعض السياسات الأوروبية، مثل الدفاع والأمن بمجرد اعتبارها جاهزة، حتى لو لم تكن قد استوفت جميع الشروط المطلوبة للانضمام للاتحاد.

وتترشح خمس دول في غرب البلقان، وهم ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا، اضافة الى أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل.

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