البرلمان الليبي يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة

دعا البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، كل مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين مؤخرًا.

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ودعا البرلمان الليبي إلى إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن التواصل مع إسرائيل، معتبرًا أن أي عمل قامت به حكومة الوحدة الوطنية بعد سحب الثقة منها هو عمل "باطل"، داعيا كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية إلى عدم تنفيذ تعليمات هذه الحكومة.

كما طالب البرلمان الليبي؛ لجنة (6+6) بوضع شروط في قوانين الانتخابات تمنع ترشح كل من يثبت تورطه في ذلك، مشيرًا إلى أن قرار البرلمان سابقا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة كان "صائبا".

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وأثار الكشف عن اجتماع إيلي كوهين مع المنقوش؛ موجة احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية، ودفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، ومن ثم إقالتها اليوم الاثنين.

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وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في بيان أمس الأحد، أن إيلي كوهين عقد اجتماعًا مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

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