الاتحاد يسحق الوحدة بثلاثيةفي دوري روشن

هز رومارينيو وجواو فيليبي (جوتا) وإيجور كورونادو الشباك في الشوط الثاني ليحافظ الاتحاد حامل اللقب على العلامة الكاملة بالفوز 3-صفر على مضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين.

وضع البرازيلي رومارينيو الاتحاد في المقدمة بتسديدة منخفضة رائعة بعيدة المدى في الدقيقة 65 وضاعف زميله البرتغالي جوتا الغلة بتسديدة قريبة من زاوية ضيقة في الدقيقة 68.

وأكمل البرازيلي كورونادو، الذي سدد كرة زاحفة اصطدمت بالقائم في بداية الشوط الثاني، ثلاثية فريقه في الدقيقة 74 بتسديدة أخرى رائعة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات بينما تجمد رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز السادس.

اقرأ أيضا:

أبها ينزل بالفيحاء أول خسارة في دوري روشن