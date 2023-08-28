أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر هولندا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في مقاطعة زايست في هولندا، الذي يستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

ويتوجه الفريق إلى البرازيل في 4 من الشهر ذاته للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأجرى أخضر الصالات اليوم ، تدريباته تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي قسم الحصة التدريبية إلى فترتين (صباحية ومسائية) حيث اشتملت تدريبات الفترة الصباحية على تمارين تقوية للعضلات أجريت في صالة اللياقة والحديد في مقر إقامة البعثة, فيما اشتملت تدريبات الفترة المسائية على تمارين تكتيكية وفنية باستخدام الكرة قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة تركزت في بناء الهجمات بشكل سريع, وخضع ثلاثي حراس المرمى لتدريبات خاصة مكثفة برفقة مدرب الحراس الإسباني فرانك فرانسيسكو.

يذكر أن قرعة بطولة البرازيل الدولية لكرة قدم الصالات أسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبي البرازيل واليابان، فيما أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا "أخضر الصالات" في المجموعة B بجانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان ومكاو.