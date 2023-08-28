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الرائد يهزم الرياض بثلاثية.. أول فوز له في دوري روشن

28 أغسطس 2023 · < 1 minutes

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أول ثلاث نقاط له في المسابقة عبر بوابة الرياض بثلاثة أهداف وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الرائد بثلاثية نظيفة.

بتلك النتيجة يحصد الرائد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما توقف رصيد الرياض عند رصيده السابق والبالغ أربع نقاط.

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