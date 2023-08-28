الرائد يهزم الرياض بثلاثية.. أول فوز له في دوري روشن

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أول ثلاث نقاط له في المسابقة عبر بوابة الرياض بثلاثة أهداف وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

📸 سعيود سعيود 👆🏻🇩🇿 pic.twitter.com/2cqASeVhCf — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 28, 2023

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الرائد بثلاثية نظيفة.

بتلك النتيجة يحصد الرائد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما توقف رصيد الرياض عند رصيده السابق والبالغ أربع نقاط.

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