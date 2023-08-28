مدرب الأخضر الجديد: لم أتردد في قبول العرض السعودي

أعرب المدرب الإيطالي روبرت مانشيني، مدرب الأخضر الجديد، عن سعادته بتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى 2027م.

وخلال مؤتمرٍ صحفي عقد عقب مراسم التوقيع، أبدى الإيطالي مانشيني سعادته بالحفاوة التي لقيها لحظة وصوله للمملكة، مشيدًا بمستوى كرة القدم السعودية، ومدى شغف الجمهور السعودي وعشقه لكرة القدم.

وقال مدرب الأخضر الجديد، إن الدوري السعودي يشهد متابعة عالمية واسعة، خاصة بعد نجاحه في ضم لاعبين عالميين بصفوف أنديته، مؤكدًا أنه لم يتردد في قبول العرض السعودي لتدريب الأخضر.

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كما شدد مانشيني على ضرورة العمل مع اتحاد الكرة لتحقيق المنجزات التي تليق باسم الأخضر، وبما تضمن له استدامة وحضورًا متميزًا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وأكد مدرب الأخضر الجديد، أنه وقف على مستوى لاعبي المنتخب السعودي وفقاً لتقارير فنية ومقاطع مصورة تم إعدادها خلال مدة طويلة، مشيرًا إلى أن لديه معلومات جيدة عن الكرة السعودية.

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وطمأن الجميع بأنه لمس الجودة الفنية في اللاعب السعودي والمهارة التي يمتلكها، الأمر الذي سيزيد من فرص نجاح العمل، مبديًا ارتياحًا كبيرًا للمدة التي تقرر أن تكون استعدادية لبطولة كأس الأمم الآسيوية، والمحددة بأربعة أشهر.

ووقّع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل مساء اليوم في الرياض عقداً مع المدرب الإيطالي روبرت مانشيني، ليتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى 2027م.

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