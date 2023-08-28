إنتر ميلان يهزم كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز فريق انتر ميلان على كالياري بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من الكالتشيو على ملعب يونيبول معقل فريق كالياري.

سجل هدفي إنتر ميلان كل من دينزل دومفريس في الدقيقة 21، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 30.

بهذه النتيجة تواجد فريق انتر ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط متساوياً مع المتصدر ميلان ونابولي مسجلاً 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في المباراتين.