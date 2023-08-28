برعاية أمير مكة المكرمة.. انطلاق مهرجان كأس الملك فيصل لسباقات الخيل السبت المقبل

ينطلق الأسبوع السباقي الثالث عشر لنادي سباقات الخيل، السبت المقبل، وذلك ضمن موسم سباقات الطائف، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، وذلك برعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين و أمير منطقة مكة المكرمة.

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وتتضمن سباقات الحفل الـ39 التي تنطلق السبت المقبل، عددًا من الأشواط المصنفة دوليا، وفي مقدمتها شوط كأس الملك فيصل بن عبد العزيز،المصنف بدرجة (ليستد) من قبل الاتّحاد الدولي، والمخصّص للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات على مسافة 1600م، بجائزة قدرها مليون ريال.

بينما تقام النسخة الثالثة من كأس الملك فيصل في الشوط الثامن من الحفل، تسبقها مباشرة النسخة الثانية من شوط كأس الأمير عبد الله بن فيصل بن عبدالعزيز، في الشوط السابع على مسافة 2000م، وبجائزة قدرها مليون ريال أيضًا.

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كما استحدث نادي سباقات الخيل، شوط كأس الأمير عبد الله بن فيصل بن عبدالعزيز، حيث وافق الاتحاد الدولي IFAHR المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة، على رفع تصنيف الشوط ليعده شوطًا مصنّفًا مخصّصًا للخيل العربية عمر أربع سنوات فأكثر.

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