الاتحاد الإسباني يطالب روبياليس بالاستقالة بعد فضيحة القبلة

طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من الرئيس الموقوف من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لويس روبياليس بالاستقالة بعد قيامه بتقبيل للاعبة جينيفر هيرموسو خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عقب اجتماع بين الرؤساء الإقليميين "بعد الأحداث الأخيرة والسلوك غير المقبول الذي أضر بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، يطلب الرؤساء استقالة لويس روبياليس على الفور من رئاسة الاتحاد الإسباني".

وأعلن الاتحاد دعمه للرئيس المؤقت بدرو روشا الذي دعا الى الاجتماع، لقيادة الاتحاد الى "الحوار والمصالحة مع جميع مؤسسات كرة القدم". وحث بيان الاتحاد الإسباني على إجراء إصلاح شامل في إدارة الهيئة الكروية.

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