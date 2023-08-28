رسميا.. ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس ومدة غيابه عن الملاعب

أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا للكشف عن طبيعة الإصابة التى يعانى منها مهاجمه البرازيلى فينيسيوس جونيور.

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وخلال البيان الصادر من نادى ريال مدريد عبر موقعه الرسمى، أكد أن الفحوصات الطبية التي أجريت على فينيسيوس، أطهرت إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه اليمنى.

فيما كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، طبيعة إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مدة غيابه، حيث غادر فينيسيوس ملعب بالاديوس بعد إصابته في الدقيقة 18 من مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، حيث أشارت التقارير الطبية إلى إصابة فينيسيوس بتمزق في العضلة الخلفية.

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وسوف يغيب فينيسيوس عن ريال مدريد لمدة قد تصل لشهر ونصف، وعلى الأقل سيغيب عن 5 مباريات مقبلة، ومن المحتمل أن يطول غيابه حتى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بسبب فترتي التعافي والتأهيل.

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