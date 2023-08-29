جيرارد: أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال.. وهدفنا المربع الذهبي

أعرب ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام الهلال، مشيرا إلى أن الهزيمة لن تعطل الفريق عن تحقيق هدفه الرئيسي في الدوري السعودي.

وتلقى الاتفاق أولى هزائمه في الدوري السعودي للمحترفين بالخسارة أمام الهلال بثنائيىة نظيفة مساء الإثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وقال جيرارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "النتيجة لا ترضينا، لكن في النهاية الخسارة مستحقة، وأنا من يتحمل مسؤوليتها، وأطلب الدعم من الجميع ومع الوقت الفريق سيتحسن".

وأضاف: "في الشوط الأول لم نقدم الأداء المطلوب أما في الشوط الثاني، فإن الأداء تحسن لكن بصورة نسبية، لكن إجمالاً لم نظهر كما ينبغي".

ستيفن جيرارد - مدرب #الاتفاق:

نستحق الخسارة في مباراة الهلال، وأطلب الدعم من الجميع ومع الوقت الفريق سيتحسن#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/G6gsaPsRJZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023

وأوضح: "نقاط الضعف في الهلال كانت قليلة جدًا، هو فريق متناغم ويملك عناصر قوية، استحقينا الفوز في أول مباراتين، لكننا لم نستحق الفوز اليوم".

وأردف: "هدفنا المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الجدول، وخسارة اليوم لن تعطل مشروعنا، استلمت مشروعا للمستقبل ونحتاج بعض الوقت لزيادة الثقة في الفريق".

وعن إصابة البرازيلي فيتينيو، أتم المدير الفني الإنجليزي تصريحاته قائلا: "إنه لاعب مهم، وإصابته خسارة كبيرة، الجهاز الطبي سيعمل جاهدًا لعودة اللاعب للملاعب قريبًا".