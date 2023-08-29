تعديلات على قانون ضريبة الدخل في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في البلاد.

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وتتمثل أهم التعديلات في تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة، ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية.

وتم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%، وسينطلق العمل بهذه التعديلات من بداية سبتمبر المقبل.

وكانت سوريا رفعت هذا الشهر رواتب القطاع العام بـ 100%، وخفضت الدعم على المحروقات.