بنزيما مهدد بالغياب عن كلاسيكو الاتحاد والهلال

تتزايد الشكوك حول إمكانية مشاركة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بالدوري السعودي بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الوحدة مساء يوم أمس الإثنين.

ويستضيف الاتحاد غريمه التقليدي الهلال، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد يوم الثلاثاء، أكد النادي أن بنزيما تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أنه سيخضع خلال الساعات المقبلة لتشخيص الإصابة بشكل دقيق لتحديد العلاج اللازم.

وتعرض النجم الفرنسي للإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وقام البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، باستبدال صاحب الـ35 عاما في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء، ليغادر الملعب وهو يمسك بالعضلة الخلفية لقدمه اليسرى، قبل أن يشارك البرتغالي جوتا بدلا منه.

ورفض نونو سانتو الرد بشكل قاطع على التساؤلات التي تحيط بموقف بنزيما من مباراة الهلال.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والوحدة: ""من المبكر الحديث عن جاهزية بنزيما لمواجهة الكلاسيكو ضد الهلال".

وأضاف: "قريبا ستصلنا فحوصات كريم بنزيما، وسنعلم ما إذا كان جاهزا للمباراة المقبلة أم لا".

يأتي ذلك في الوقت الذي فيه بنزيما نفسه على إمكانية كشاركته ضد الهلال في مقطع فيديو نشره برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "إم بي سي أكشن"، حيث قال: "لا أعلم".