الشؤون البلدية والإسكان تستعرض 8 أوراق عمل في مجال إدارة النفايات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، تنظيم فعاليات الملتقى الرابع لمدراء عموم النظافة، والذي تستضيفه أمانة منطقة عسير، يومي 29 و30 أغسطس الجاري.

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وتستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال فاعليات الملتقى؛ 8 أوراق عمل لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة النفايات ومدافنها، حيث سيشارك في الملتقى المركز الوطني لإدارة النفايات، وشركة سرك، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى مشاركة أمانات المناطق بالمملكة وعدد من مسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص.

ويهدف الملتقى إلى معالجة السلوكيات الخاطئة والممارسات السلبية التي تتعلق بنظافة المدن وصولًا لتطوير منظومة إدارة النفايات والتحكم بإنتاجها، وتشجيع الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة وتطوير الشركات العاملة في إدارة النفايات، والتأكد من التداول الصحيح للنفايات بحسب الاشتراطات العالمية.

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ويتضمن الملتقى 8 أوراق عمل تقدمها الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة النفايات ومدافنها، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة وتحقيق الاستدامة الحضرية، ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم خدمات النظافة وإيجاد الحلول لها.

كما سيستعرض الملتقى أفضل الممارسات في سبيل رفع مستوى النظافة والمحافظة على الديمومة، وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال، حيث تسعى وكالة الوزارة للمشاريع والصحة العامة من خلال عقد هذه الملتقيات الى إنشاء قاعدة للبيانات خاصة بإدارة النفايات، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للعمل في مجالات إدارة النفايات المختلفة وخلق سوق اقتصادي كبير في هذا المجال.

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