بفوز تاريخي.. منتخب مصر يتجاوز المكسيك في مونديال السلة ويحافظ على حظوظ الأولمبياد

حافظ المنتخب المصري لكرة السلة على حظوظه في التأهل لأولمبياد باريس 2024، عبر بوابة كأس العالم، وذلك بعد فوزه على المنتخب المكسيكي 100 / 72 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال المقام بالفلبين.

وأنهى المنتخب المصري الربعين الأول والثاني بنتائج 30 / 16 و29 /19 على الترتيب، قبل أن يتفوق المنتخب المكسيكي في الربع الثالث بنتيجة 21 / 18، ولكن المنتخب المصري استعاد توازنه في الربع الرابع وأنهاه متقدما 23 / 16.

وبات هذا الفوز الأول لمصر في كأس العالم لكرة السلة بعد غياب 29 عاما.

واحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الرابعة ليلعب في دور تحديد المراكز من الـ17 إلى 32.

ويشترط لتأهل المنتخب المصري إلى الأولمبياد مباشرة ألا يسبقه أي منتخب أفريقي في نهاية الترتيب العام لكأس العالم.

ويصعد منتخب واحد عن أفريقيا ومنتخبان عن قارة أمريكا ومنتخب عن آسيا ومنتخبين عن أوروبا ومنتخب عن قارة أوقيانوسيا، من خلال كأس العالم.

ويشترط لتأهل هذه المنتخبات للأولمبياد مباشرة، أن تكون هذه الفرق صاحبة الترتيب الأعلى في ختام منافسات كاس العالم لكرة السلة، بحيث يصعد المنتخب صاحب الترتيب الأعلى بين منتخبات قارته خلال الترتيب النهائي لمونديال السلة مباشرة إلى الأولمبياد.

في المقابل حقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة في الدور الأول من بطولة كأس العالم، حيث سجل انتصاره الثالث في المجموعة الخامسة بفوزه على نظيره الفنلندي 101 / 75 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة.

وكان المنتخب الألماني قد حسم بالفعل تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بنهاية الجولة الثانية لكنه واصل انطلاقته القوية عبر الفوز الثالث.

وتغلب المنتخب الألماني على نظيره الفنلندي 19 / 22 و28 / 17 و29 / 16 و25 / 20 على ملعب "أوكيناوا أرينا" باليابان.