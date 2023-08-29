إنتر ميلان يحدد مهلة أمام بايرن ميونخ لحسم قراره بشأن بافارد

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي منح بايرن ميونخ الألماني مهلة تنتهي مساء الثلاثاء لحسم قراره بشأن استعداده لبيع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد.

وذكرت تقارير ألمانية وإيطالية أن إنتر ميلان اتخذ تلك الخطوة كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات يوم الجمعة المقبل، في حال رفض بايرن ميونخ بيع بافارد.

ويستمر عقد بافارد مع بايرن ميونخ حتى 2024 لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام.

وتردد أن إنتر ميلان مستعد لدفع 28 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، نظير الحصول على خدمات بافارد الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه واثق في التوصل إلى حل حتى يوم الجمعة، وذلك قبل أن يحدد إنتر ميلان المهلة التي تنتهي اليوم.

وفي حال رحيل بافارد، سيكون بايرن ميونخ بحاجة إلى التعاقد مع لاعب يعوض غيابه.

وتردد أن تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي مرشح لتعويض رحيل بافارد عن بايرن.

وتجدر الإشارة إلى أن تشالوباه معروف لدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ من خلال عمله بالتدريب في تشيلسي في وقت سابق.