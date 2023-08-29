الجامعة العربية تطلق قافلة مساعدات إنسانية للشعب السوداني بالتعاون مع مصر 

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عن إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني، المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف التخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية التي يشهدها السودان حاليًا.

وقالت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القافلة تضم 25 طناً من المواد الإغاثية.

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وأوضحت أبو غزالة أنها القافلة الثانية من المساعدات التي تطلقها الجامعة العربية، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، لصالح الشعب السوداني.

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وأكدت السفيرة أبو غزالة، مواصلة الجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية، تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني، معربة عن أملها سرعة إنهاء هذه الأزمة ليستكمل السودان مسيرة التنمية بشكل مستدام.