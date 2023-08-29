الإعلام المرئي والمسموع تحذر من التعصب الرياضي

حذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من‫ التعصب الرياضي، مؤكدة بأنه يشوه متعة المنافسة.

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قالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "‏تحذر الهيئة من أي إساءات أو تجاوزات أو طرح مسيء، مما قد يؤدي إلى تأجيج التعصب الرياضي، وتؤكد أنها لا تتوانى في تطبيق اللوائح على كل مخالف".

ودعت للإبلاغ عن مخالفات التعصب الرياضي عبر موقعها الرسمي (perform.gcam.gov.sa)، أو تطبيق توكلنا خدمات.

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