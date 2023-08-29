هيئة المكتبات تطلق مبادرة “بالشعر أُلون حياتي” نهاية أغسطس الجاري

أعلنت هيئة المكتبات، اليوم، إطلاق مبادرة "بالشعر أُلوّن حياتي" نهاية شهر أغسطس الجاري في حديقة الردف بالتعاون مع أمانة الطائف، ضمن أنشطة وبرامج مبادرة عام الشعر العربي 2023.

وتأتي المبادرة لتعزيز حب قراءة الشعر لدى الأطفال عبر تعريفهم بتاريخ الشعر العربي وأنواعه وأوزانه، وطُرق إنشاده.

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وتتضمن المبادرة أربعة مسارات تحتوي على فعاليات متنوعة وورش عمل مصممة بطريقة إبداعية ومحفزة، وتمتد على مدى سبعة أيام؛ لتعريف الأطفال على الشعر العربي وتاريخه.

ويتمثل المسار الأول في "حائط الشعر" الذي سيعرِض تاريخ الشعر العربي بخط زمني ورسوم تشير إلى ثراء المخزون الشعري لدى المملكة، فيما خصص المسار الثاني لورشة تعليمية حول أوزان الشعر يقِيمها مختص في علم العروض، ويقدمها بشكل مبسط للأطفال، يشرح من خلالها قوانين نظم الشعر، وكيفية تقطيع البيت الشعري، وبعض الأدبيات البسيطة والبحور القصيرة، ثم يتبارى الأطفال بعد ذلك في تطبيق ما تعلّموه.

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أما المسار الثالث فقد تم تخصيصه لمسرح التلحين والغناء الجماعي، ليتعرف من خلاله الطفل على الشعر الغنائي، ومكانة القصيدة في الأغاني التي يسمعها، بينما يتضمن المسار الرابع بعنوان "لوح شعرية"، والذي يتضمن قراءة قصائد شعرية مُنتقاة لهذا الغرض، وتحويلها إلى رسومات تتم في فضاءٍ مخصص للرسم.

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