وزير الصناعة يلتقي رئيس الصناعات الدفاعية التركي في أنقرة

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الثلاثاء، في أنقرة، البروفيسور هالوك جورجون، رئيس الصناعات الدفاعية التركي.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، وذلك للقاء عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة التركية، والمستثمرين في العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول.

إقرأ أيضًا: وزير الصناعة: المملكة ستكون وجهة مهمة للمستثمر التركي لمكانتها الاقتصادية

وشدد على أهمية تحقيق توازن يحقق المصلحة المشتركة بين المستثمرين الأتراك وطموحات المملكة الصناعية والتعدينية، موجهًا الدعوة للمستثمرين الأتراك لاستكشاف الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة في المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب.

تأتي هذه الدعوة في إطار الرؤية السعودية الطموحة 2030، التي تسعى إلى إعادة تعريف الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة لإنشاء مركز اقتصادي إقليمي ديناميكي.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزيري الطاقة والتجارة في تركيا

وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية لتركيا لتعزيز فرص التعاون