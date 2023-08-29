الـبحر الأحمر الدولية تحصل على عضوية المجلس العالمي للسفر والسياحة

حصلت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لأكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحًا في العالم، على عضوية المجلس العالمي للسفر والسياحة.



ويعد المجلس العالمي للسفر والسياحة، الجهة المعنية بالمساهمة الاقتصادية والاجتماعية للسفر والسياحة عالميًا، حيث يعزز النمو المستدام للقطاع، ويعمل بشكل مباشر مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق فرص عمل جديدة ورفع الصادرات وتحقيق الازدهار.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الهوية العالمية والتسويق للمجموعة، تريسي لانزا، إن الشراكة مع المجلس العالمي للسفر والسياحة، من شأنه المساهمة في توجيه الاهتمام العالمي نحو الجمال الطبيعي والتنوع التراثي الثقافي المحلي لساحل البحر الأحمر في المملكة.

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كما يتيح هذا التعاون لشركة البحر الأحمر الدولية؛ مساحة لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات مع مجموعة ملهمة من قادة الصناعة والخبراء الذين يشاركونها رؤيتها، لمستقبل أكثر استدامة في قطاع السياحة.

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