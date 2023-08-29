بعثة منتخب الدفاع المدني تغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة رياضة الإطفاء والإنقاذ

غادرت بعثة منتخب الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إلى تركيا للمشاركة في البطولة الدولية لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تقام في الفترة من يوم الخميس الموافق 15/ 2 /1445هـ، وحتى يوم الأربعاء 21 / 2 /1445هـ.

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ويشارك منتخب الدفاع المدني السعودي في مسابقات البطولة لإظهار القدرات الفنية واللياقية التي يتمتع بها منسوبو الدفاع المدني، في سباقات: