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بعثة منتخب الدفاع المدني تغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة رياضة الإطفاء والإنقاذ

29 أغسطس 2023 · < 1 minutes
بعثة منتخب الدفاع المدني تغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة رياضة الإطفاء والإنقاذ
بعثة منتخب الدفاع المدني تغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة رياضة الإطفاء والإنقاذ

غادرت بعثة منتخب الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إلى تركيا للمشاركة في البطولة الدولية لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تقام في الفترة من يوم الخميس الموافق 15/ 2 /1445هـ، وحتى يوم الأربعاء 21 / 2 /1445هـ.

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ويشارك منتخب الدفاع المدني السعودي في مسابقات البطولة لإظهار القدرات الفنية واللياقية التي يتمتع بها منسوبو الدفاع المدني، في سباقات:

  • التسلّق بسلم الخطّاف إلى الأدوار العليا من برج التدريب.
  • التغلب على 100 متر حواجز.
  • تتابع الحريق 100 متر.
  • مكافحة الحريق، بهدف محاكاة أعمال الإطفاء والإنقاذ التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.