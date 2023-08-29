المركزي السعودي: 166 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 11 مليار ريال خلال أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، تحقيق 166 مليون عملية نقاط بيع في المملكة، خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس 2023 م، بقيمة تجاوزت 11 مليار و377 مليون ريال، مقابل 12 مليار ريال عن نفس الفترة السابقة.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4,8 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 603 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,2 مليون، بقيمة 309 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في التعليم 222 ألف عملية، بقيمة 884 مليون ريال.

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وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية مليون عملية، بقيمة 220 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13 مليون عملية، بقيمة 714 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الصحة 6,5 مليون عملية، بقيمة 666 مليون ريال.

أما في قطاع في الأثاث فقد بلغ عدد العمليات 938 مليون عملية، بقيمة 242 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 597 ألف عملية، بقيمة 223 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,4 مليون عملية، بقيمة 105 ملايين ريال، في حين بلغ عدد العمليات في المجوهرات 167 مليون عملية، بقيمة 171 مليون ريال.

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وفي قطاع السلع والخدمات المتنوعة؛ بلغ عدد العمليات 18,3 مليون عملية، بقيمة 1,2 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 46,2 مليون عملية، بقيمة 1,5 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 40 مليون عملية، بقيمة 1,7 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 689 ألف عملية، بقيمة 86 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 24,5 مليون عملية، بقيمة 1,77 مليار ريال.

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عدد العمليات على مستوى المناطق

وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 50,7 مليون عملية، بقيمة 3,9 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6,8 مليون عملية، بقيمة 433 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6,8 مليون عملية، بقيمة 421 مليون ريال.

وفي تبوك بلغ عدد عمليات نقاط البيع 3,6 مليون عملية، بقيمة 203 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2,9 مليون ريال، بقيمة 172 مليون ريال، أما أبها فقد بلغ عدد عمليات نقاط البيع 2,8 مليون عملية، بقيمة 166 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 58 مليون عملية، بقيمة 3,2 مليار ريال.

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