خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء جمهورية مدغشقر

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال دولته له اليوم، في العاصمة انتاناناريفو.

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ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية مدغشقر الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمله دولة الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

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وأكد دولة الرئيس دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحباً بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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