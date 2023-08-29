الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع

وقعت وزارة الخارجية، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، وذلك بحضور الأمير فيصل بن منصور آل سعود، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى الإسهام في بناء القدرات والكفاءات ورفع مستوى المعرفة في مجال إدارة المشاريع بتقديم الدورات التخصصية المعتمدة من قبل المعهد.

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كما تهدف المذكرة، إلى نقل ونشر المعرفة من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مدراء المشاريع في المملكة، ووضع آلية لربط مدراء المشاريع بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها.

ومثل وزارة الخارجية في توقيع مذكرة التفاهم، مدير إدارة تطوير الموارد البشرية، مازن بن عواد الردادي، فيما مثل المعهد رئيس فرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة المهندس بدر محمد بورشيد.

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