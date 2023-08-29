ميلان يسابق الزمن لضم مهاجم جديد

يسابق نادي ميلان الإيطالي بقيادة المدرب ستيفانو بيولي الزمن للتعاقد مع مهاجم جديد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان وضع الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو، كهدف رئيسي في الصيف الحالي، لدعم الخط الأمامي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان أرسل أول عرض رسمي لضم طارمي، اليوم الثلاثاء، الذي بلغ أقل من 20 مليون يورو.

ويهدف ميلان إلى استغلال انتهاء عقد طارمي مع النادي البرتغالي بعد 10 أشهر فقط، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانًا مع أي ناد في شهر يناير المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز سيتوسط لحسم الصفقة بين ميلان وبورتو.

وكشفت أن طارمي وافق منذ فترة طويلة على الانضمام إلى ميلان، واتفق بالفعل مع النادي الإيطالي على الشروط الشخصية لعقده.