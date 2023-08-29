ميتروفيتش في الهجوم وعودة كوليبالي.. تشكيل الهلال لمواجهة الاتفاق

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن.

تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم فيليب، ميشايل ديلجادو.

الهجوم: ميتروفيتش.

ويجلس على دكة البدلاء: "عبد الله المعيوف، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، حمد اليامي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان".

يحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتفاق، صاحب المركز الرابع.