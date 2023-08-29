فلكية جدة: غداً.. القمر العملاق الأزرق يزين سماء المملكة

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُرصد القمر البدر لشهر "صفر" بسماء المملكة والوطن العربي يوم غد الأربعاء 30 أغسطس، وسيمثل القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس لذلك يطلق عليه القمر الأزرق.

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وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه "من المعروف أن معظم الأشهر في التقويم الشمسي تضم قمراً بدراً واحدًا فقط، ولكن خلال شهر أغسطس هذه السنة هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه (القمر الأزرق)، وهي مجرد تسمية، فالقمر لن يتحول إلى اللون الأزرق بل سيبقى لونه الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر".

وأشار إلى أن القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف، عندما يقع القمر في مرحلة البدر في غضون الساعات الأولى من الشهر.

ولفت إلى أن "الحجم الظاهري للقمر العملاق الأزرق مقارنة مع أغلب أقمار البدور الشهرية (المتوسط) سيكون أكبر بنسبة 7٪ وإضاءته أكثر بنسبة 15%، فالاختلاف ليس كبير جداً، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلاف بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عاليًا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري".

وأوضح أن القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 04:35 صباح الخميس بتوقيت مكة (01:35 صباحاً بتوقيت غرينتش) وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.