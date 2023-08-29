رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الشباب

أعلن لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب في الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

يقود كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر، فيما يغيب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

وكان النصر قد حقق الفوز على الفتح في الجولة الثالثة بنتيجة 5-0.