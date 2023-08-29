شريف يقود هجوم الخليج أمام الحزم في دوري روشن

أعلن بيدرو إيمانويل، مدرب الخليج، تشكيل فريقه لمواجهة الحزم.

تقام المباراة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن حسابات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وجاء تشكيل الخليج كالتالي:

إبراهيم سيهيتش- محمد خبراني- ليساندرو لوبيز- بيدرو- إيفو رودريجيز- محمد شريف- فابيو مارتينيز- منصور حمزي- عبد الإله هوساوي- سعيد آل حمسل- وو يونج جانج.

ويحتل الخليج المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل وحيد وهزيمتين.