دوري روشن| الفتح يخطف تعادلًا قاتلًا أمام ضمك.. والتعاون يعبر الأخدود

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق نتيجة مباراة ضمك والفتح التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري روشن.

أحرز أسان سيساي هدفي ضمك (23 و45)، وهو نفس الأمر مع فريق الفتح حيث أحرز فراس البريكان هدفي فريقه (61 و90).

يحتل الفتح المركز التاسع برصيد 5 نقاط، في حين تواجد ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

وفي ذات الجولة، حقق التعاون فوزًا صعبًا أمام الأخدود بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز.

أحرز ماتيوس دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+9.

بهذا الفوز، صعد التعاون للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، في حين تجمد رصيد الأخدود عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.