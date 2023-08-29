قفزة تاريخية لـ أخضر الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

كشف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة " FIVB"، الثلاثاء، عن تصنيف المنتخبات لشهر أغسطس.

شهد التصنيف قفزة كبيرة للمنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخ كرة الطائرة السعودية باحتلاله المرتبة الـ61 على مستوى العالم بعد أن كان في المركز الـ 136 في تصنيف المنتخبات.

📝|| أخضر الطائرة قفرة تاريخية في تصنيف "الدولي" pic.twitter.com/HdmSHpujO1 — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) August 29, 2023

وعبَّر رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، عن سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأشار الزغيبي إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني بعناصر شابة والعمل على صقل الموهوبين في المنتخب وفق خطة إستراتيجية لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة وتحقيق أفضل المراكز.

وأضاف الزغيبي، أن القفزة التاريخية التي سجلها المنتخب تؤكد حجم العمل الكبير على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة، والمشاركة بالبطولات، مايثبت أن المنتخبات تسير قي الطريق الصحيح وآخرها حصول منتخب المملكة لدرجة الناشئين على وصافة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، وتتويج منتخب الشباب بالذهبية العام الماضي والناشئين بذهبية بطولة الخليج.