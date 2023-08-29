لوكاكو على أعتاب الانضمام إلى صفوف روما

يستعد المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو للانضمام إلى صفوف روما الإيطالي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وخضع لوكاكو البالغ من العمر 30 عاما للفحص الطبي فور وصوله إلى روما تمهيدا للتوقيع على عقد إعارة مع النادي.

وقُدرت قيمة الصفقة بنحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني (عشرة ملايين دولار).

وسبق للوكاكو اللعب في صفوف إيفرتون وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

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وبلغت قيمة انتقاله بين هذه الأندية حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) ليصبح ثاني أغلى اللاعبين في التاريخ خلف البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يتعاون لوكاكو مرة أخرى مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.