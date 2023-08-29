دوري روشن.. النصر يقسو على الشباب برباعية في الديربي

حقق النصر فوزًا عريضًا على نظيره الشباب بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

أقيمت المباراة على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن موسم 2023-2024.

سجل رباعية النصر؛ رونالدو هدفين من ركلتي جزاء (13 و38)، وساديو ماني (41)، وسلطان عبدالله الغنام (80).

🔚 | صافـرة النهايـة! النصر 4 - 0 الشباب

⚽️⚽️ كريستيانو رونالدو

⚽️ ساديو ماني

⚽️ سلطان الغنام مبروك يا عـالميين 💛#النصر_الشباب⁩ | #AlNassrAlShabab pic.twitter.com/iRUHprq6Xt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2023

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن.

بينما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين، في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وكان النصر قد حقق الفوز على الفتح في الجولة الثالثة بنتيجة 5-0.