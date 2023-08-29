دوري روشن.. الأهلي يزاحم الاتحاد على الصدارة بثنائية أمام الطائي

حقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الطائي بنتيجة هدفين دون مقابل.

أقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن موسم 2023-2024.

محرز وكيسيه يصلان بالأهلي إلى النقطة الـ12✅ 🎙شاهد الأهداف بصوت سليمان الشريف#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/KESeZwrSLH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023

بدأ الأهلي المبالراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، ديميرال، روجر إينانيز، بسام الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، سميحان النابت.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرت فيرمينو، آلان ماكسيمين.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 عن طريق الجزائري رياض محرز، قبل أن يضيف فرانك كيسي الهدف الثاني بالدقيقة 59 من عمر المباراة.

حقق الأهلي الفوز في أول 4 مباريات من موسم دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.

بينما يستمر الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.