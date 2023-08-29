فاغنر: مراسم وداع يفغيني بريغوجين أقيمت سرا

أعلن الناطق باسم مجموعة فاغنر الروسية، الثلاثاء، أن مراسم وداع قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، أقميت سرا.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" بيان صادر عن الناطق باسم فاغنر، وجاء فيه: "أولئك الذين يريدون وداع زعيم فاغنر، عليهم أن يتوجهوا إلى مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرغ، مسقط رأسه".

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أعلنت الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين لن يحضر الجنازة، مشيرًا إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة.

وكانت السلطات الروسية أكدت الأحد الماضي، رسميًا مصرع قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرته الذي وقع يوم الأربعاء الماضي شمالي موسكو.

وكان مع بريغوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة.