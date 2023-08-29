الأمم المتحدة تحذر من “إبادة محققة” بسبب الأسلحة النووية

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي لإنهاء الإرث النووي المدمر للبشرية.

وفي رسالة وجهها إلى العالم بمناسية اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية الذي يوافق 29 أغسطس من كل عام؛ حذر غوتيريش، من أن وضع هذا الإرث يُنذر بإبادة محققة في ظل ما أسماه بـ"المستويات المقلقة من تنامي انعدام الثقة والانقسام على الصعيد العالمي".

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أوضح أن العالم لا يزال يشهد تخزين ما يقرب من 13 ألفا من الأسلحة النووية، تعمل البلدان التي تمتلكها على تحسين دقتها ومدى وصولها وقوتها التدميرية، وهو ما ينذر بإبادة محققة.

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 2000 تجربة نووية منذ عام 1945، تسببت في معاناة مرعبة للناس، وتسميم الهواء، وتدمير البيئة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وفي بيانه أمام الجمعية بهذه المناسبة، حث تشابا كوروشي، على مواصلة العمل الدولي من أجل إيجاد عالم خال من التهديد النووي، كما دعا إلى تبني نهج محوره الإنسان لنزع السلاح يركز على منع المعاناة والدمار البيئي الذي لا طائل منه، فضلا عن تطبيق هذا النهج عبر عملية شاملة ومتكاملة ومتعددة الأطراف.

واعتبرت وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمثابة شهادة بارزة على التصميم الموحد للمجتمع الدولي بهدف تحويل التجارب النووية إلى ماضٍ، وإلى حماية الإنسانية والبيئة البشرية.