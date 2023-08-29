لاتفيا تُحقق لقب كأس كوسبلاي لموسم الجيمرز “أرض الأبطال”

توّج الفريق اللاتفي بلقب كأس كوسبلاي لموسم الجيمرز (أرض الأبطال)، والتي أقيمت على مدار يومي 27 – 28 أغسطس.

شارك في المسابقة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 160 شخص تنافسوا للحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز الذي بلغ 100,000 دولار.

ويأتي هذا الحدث بالتعاون بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية و"World Cosplay Summit"، الذي احتضن موسم الجيمرز: أرض الأبطال (أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم).

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وحضر المسابقة العالمية الآلاف في مسرح محمد عبده ببوليفارد رياض سيتي.

وحصل الثنائي اللاتفي على جائزة المركز الأول (30,000 دولار) بعد منافسة قوية وحماسية مع بقية الفرق التي استعرضت أزياء الكوسبلاي الخاصة بها أمام لجنة التحكيم الدولية.