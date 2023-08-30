الأرصاد: الأحساء والصمان والخرج تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، نجران.

درجات الحرارة في المملكة

وتوقع المركز درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة وتسجل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 45 درجة، وتكون في الرياض 46 درجة، وتصل في المدينة المنورة إلى 41 درجة.

وتسجل مدن "الخرج والأحساء والصمان" أعلى درجة حرارة عظمى في المملكة وتصل درجة الحرارة إلى 47 درجة، بينما تسجل السودة أقل درجة حرارا في المملكة حيث تصل درجة الحرارة بها إلى 20 درجة، يليها أبها حيث تسجل 26 درجة.

حالة البحر

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج