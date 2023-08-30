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“التدريب التقني” يعلق الدراسة حضوريًا اليوم في منطقة عسير

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes
أمطار في منطقة عسير
أمطار في منطقة عسير

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني في منطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، في أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، رجال ألمع، محايل، الحريضة، النماص، تنومة، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الفرشة.

وأوضحت الإدارة أن تعليق الدراسة حضورًا جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأشارت إدارة التدريب التقني والمهني في منطقة عسير إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة التدريب الإلكتروني".

وأطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر في منطقة عسير حيث تشهد أمطارًا غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان سيول على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

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